Мир 23 апреля 2024, 07:10 США призвали не очернять российско-китайские отношения Дипломат Тао: США не следует очернять отношения России и Китая РИА «Новости»

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Администрации США необходимо прекратить очернять рабочие отношения Китая и России. Об этом на брифинге перед визитом в КНР американского госсекретаря Энтони Блинкена представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао.

«США не нужно провоцировать блоковую конфронтацию, очернять отношения Китая и России. Тем более, не нужно клеветать на Китай и пытаться свалить на него какую-то ответственность», — заявил он.

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Заместитель главы Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявлял, что страна уважает мир и не хочет вступать в любую форму войны с любой стороной. При этом он призвал не ущемлять интересы КНР.

СМИ сообщали, что Блинкен в ходе визита в Китай пригрозит стране санкциями в случае поддержки оборонно-промышленного комплекса России.