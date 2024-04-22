Мир 22 апреля 2024, 07:12 Китай опроверг слухи о намерении вступить в холодную войну Чжан Юся: Китай не собирается воевать с другими странами РИА «Новости»

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Китай не намерен вступать в горячую или холодную войну, уважает мир и придерживается точки зрения ненарушения суверенитета. Об этом на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил Тихого океана сказал заместитель главы Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«Народ Китая уважает мир и не намерен вступать в горячую или холодную войну с какой-либо страной. Однако суверенитет Китая нельзя ущемлять, а его интересы недопустимо оспаривать», — отметил он.

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Организатором Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана является ВМС Народно-освободительной армии Китая, мероприятие проходит в провинции Шаньдун. Делегацию России на нем представил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Ранее в посольстве Китая в США подчеркнули, что Пекин не передает оружие в зону украинского конфликта.