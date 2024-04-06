06 апреля 2024, 11:32
США призвали Китай производить меньше товаров
Министр финансов США Йеллен: перепроизводство КНР нарушает мировой баланс
Предприятия Китая выпускают слишком много товаров, тем самым «нарушая мировой баланс». Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен во время беседы с чиновниками в Гуанчжоу. Ее процитировало агентство Reuters.
По слова американского министра, дисбаланс образовался в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели, полупроводники. Йеллен отметила, что из-за огромных правительственных субсидий и слабого внутреннего спроса в самой КНР цены на товары в мире сокращаются. А предприятия в других государствах сталкиваются с давлением.
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В Китае Йеллен планирует провести несколько встреч с представителями власти, чтобы объяснить им свою позицию. Министр добавила, что подобная политика «вызовет неизбежный ответ».
В начале апреля президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Они обсудили проблемы взаимоотношений между государствами.
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