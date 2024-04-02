Мир 02 апреля 2024, 19:36 Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону отношения двух стран Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Байден провели телефонный разговор РИА «Новости»

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Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону проблемы межгосударственных взаимоотношений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Лидеры двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, а также по вопросам, представляющим общий интерес для обеих сторон», — отметили в сообщении.

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Ранее стало известно, что США ввели новые ограничения на экспорт ИИ-чипов и оснащенных ими ноутбуков в Китай. Санкции затронут в том числе новейшие устройства искусственного интеллекта, разработанные компанией Nvidia. Целью американских санкций является сдерживание китайской технологической промышленности. Они вступят в силу с 4 апреля.