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США призвали готовиться к «идеальному шторму» из-за Украины

The Hill: участие в конфликте на Украине подтолкнет США к геополитической катастрофе

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Для США опосредованное участие в конфликте на Украине обернется негативными последствиями как в политике, так и в экономике. Об этом написал в своей статье колумнист The Hill Уильям Молони.

Американцы, по его словам, не учли прошлых ошибок в Ираке и Афганистане и снова «ввязались в потенциально затяжной кризис без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода».

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«Соединенные Штаты втянули альянс НАТО в конфликт против России на Украине», — отметил журналист, напомнив о существенных тратах США — как финансовых, так и в плане вооружения.

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Политическая элита США должна готовиться к «идеальному шторму», предупредил Молони. Это понятие представляет собой сочетание самых страшных негативных факторов в экономике, а также внутренней политике и на мировой арене.

В США намечалась самая масштабная с 1992 года забастовка работников железной дороги. К ней чуть не привела высокая инфляция в стране. Властям удалось прийти к компромиссу с профсоюзами — людям увеличат зарплату и улучшат условия работы. Однако, по словам политолога и американиста Рафаэля Ордуханяна, тяжелая экономическая ситуация приводит к нехватке сотрудников и росту преступности.

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