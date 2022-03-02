Против России ведется масштабная информационная кампания в СМИ и интернете, которую можно сравнить с войной. Об этом «360» рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он призвал не использовать слово «фейк» в описании информационных атак на Россию. Директор уверен, что это полноценная информационная война, распространение подготовленной дезинформации, попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

«Это не просто мальчик сидел на диване, придумал новость, чтобы собрать лайки и понравиться девочкам», — заявил он.

Солонников рассказал, что распространением такого рода информации занимаются профессионально обученные люди, которые находятся в Киеве, Варшаве и Вильнюсе, которые получают заработную плату. Однако география центров дезинформации может быть еще более широкой.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также заявил о том, что Запад проводит информационные атаки на Россию, поражая СМИ, сайты правительств и государственных учреждений.