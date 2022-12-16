Мир 16 декабря 2022, 21:58 Киссинджер заявил, что настал удачный момент для мирных переговоров по Украине Экс-госсекретарь Киссинджер: настал удобный момент для разрешения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер считает, что сейчас настал удобный момент для разрешения конфликта на Украине путем переговоров. Об этом он заявил в статье для еженедельника The Spectator.

Киссинджер намекнул на зимнее затишье в боевых действиях на Украине как на удачный момент начать мирное урегулирование конфликта.

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Политик также отметил, что конфликт не должен ослабить статус России как одной из ведущих мировых держав.

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«РФ вносила серьезный вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении более чем 500 лет, ее историческая роль не должна быть принижена», — написал он.

Дипломат также предложил конкретные меры по снижению градуса конфликта. Он считает, что необходимо провести линию перемирия по границам, которые контролировала Украина 24 февраля. Россия, по его словам, никогда не уйдет из ДНР, ЛНР и Крыма. Их судьбу политик предлагает решать уже после перемирия.