Мир 06 декабря 2023, 08:06 США признали свое участие в перевороте на Украине Американский конгрессмен Мэсси: США помогли свергнуть правительство Украины Pxhere

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Соединенные Штаты помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году. Такое признание сделал член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в социальной сети Х (бывший Twitter).

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — сказал он.

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Как отметил конгрессмен, он предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что США осуждают только те государственные перевороты, в которых не участвуют сами.

Также она обращала внимание на то, как Запад молчаливо одобрил проведение Украиной «антитеррористической операции» против регионов, которые выступили против незаконной власти в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинский Евромайдан силовым переворотом.