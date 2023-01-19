Мир 19 января 2023, 00:57 США признали суверенное право стран на решения о передаче танков Украине Белый дом: страны сами должны принимать решения о поставках танков Украине Pxhere

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Государства должны самостоятельно решать, какую помощь оказывать Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В общении с журналистами Жан-Пьер привела мнение президента Джо Байдена, который считает, что каждое государство должно принимать суверенные решения о военной помощи ВСУ и поставках оружия.

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«Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна принимает свои собственные суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности нужно предпринимать и какую технику они могут предоставить Украине», — отметила она.

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Жан-Пьер напомнила, что окончательное решение по данному вопросу озвучат после встречи в Германии, которую планируется провести 20 января.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны НАТО консультируются между собой об отправке танков и другого современного вооружения на Украину.

По его словам, киевский режим нуждается не только в танках, но и в системах противовоздушной обороны, а также «запчастях, боеприпасах и обслуживании уже переданного оружия».