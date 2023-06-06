Мир 06 июня 2023, 00:04 США признали существование биолабораторий на Украине Роберт Кеннеди — младший подтвердил существование биолабораторий на Украине РИА «Новости»

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Предназначенные для разработки биологического оружия американские лаборатории находятся по всему миру, в том числе на Украине. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в беседе с владельцем Twitter Илоном Маском. Трансляция шла в социальной сети.

По его словам, необходимо ввести тотальный запрет на проведение подобных экспериментов и закрыть все биологические лаборатории.

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«Наши лаборатории находятся по всему миру, на Украине и в других местах, они разрабатывают все виды биологического оружия», — заявил Роберт Кеннеди — младший.

Ранее он отмечал, что США вернулись к разработке биологического оружия после терактов 11 сентября 2001 года, когда американские сенаторы получили конверты со спорами сибирской язвы.

По оценке политика, Пентагон обходил подписанные международные декларации, проводя финансирование через через специальные управления по исследовательским проектам и снижению угрозы оружия массового поражения.

Конечным получателям субсидий стал в Национальный институт аллергии инфекционных заболеваний. Именно его специалисты консультировали военных о разработке биологического оружия.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в апреле этого года заявил, что в ходе изучения данных из украинских биолабораторий там обнаружили около 240 патогенов опасных заболеваний. По его словам, от большинства возбудителей в распоряжении России есть достаточное количество вакцин и лекарств.

В марте 2022 года российские парламентарии создали комиссию по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Глава комиссии сенатор Константин Косачев заявил, что во всем мире существует около 400 американских биолабораторий.