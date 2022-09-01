США признали право Китая и Индии на покупку нефти у России | 360°

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США признали право Китая и Индии на покупку нефти у России

Джон Кирби: США признают право Китая и Индии на покупку нефти у России

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Американские власти озабочены увеличением покупок нефти у России со стороны Китая и Индии, но признают это правом каждой страны. С таким заявлением выступил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы озабочены этими сообщениями [о росте покупок российской нефти], но государства самостоятельно определяют свою политику», — сказал Кирби во время брифинга для журналистов. Его слова привело РИА «Новости».

Как отметил координатор совета, США предупредили своих партнеров, что с Россией уже не получится вести прежний бизнес в энергетической сфере. В том числе, это донесли до Китая и Индии.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что в июле, вероятно, поставки российской нефти в Европу были меньше, чем в Китай. В мае и июне Россия была единственным крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Также страна нарастила экспорт топлива и в Индию. Объемы поставок оказались рекордными. В июле цифры выросли до 975 тысяч баррелей в сутки.

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