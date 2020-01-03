США признали гибель 12 гражданских лиц во время ударов по Сирии

В ноябре 2019 года командование рассмотрено около 90 донесений за предыдущие месяцы, получив дополнительно 47 новых сообщений.

Расследование 52 случаев в настоящее время завершено: информацию из четырех отчетов признали достоверной, подтвердив гибель 12 гражданских лиц. Данные из оставшихся 48 отчетов не нашли подтверждения, добавили в пресс-службе.

Это не первый отчет о жертвах среди мирного населения во время операции коалиции в Ираке и Сирии. Штаб публикует отчеты о жертвах ударов на регулярной основе.

Сейчас в Сирии остался единственный крупный регион, который контролируется противниками президента Башара Асада и членами экстремистских группировок. Это провинция Идлиб. В декабре 2019 года там началось новое наступление сирийской правительственной армии при поддержке России. Мирные жители пытаются покинуть регион.