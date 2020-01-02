СМИ: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе в Совбезе ООН

По словам собеседника агенства, дата на данный момент еще не определена — обсуждение может пройти на этой или на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что 19 декабря правительственная армия Сирии начала операцию против экстремистких группировок, в том числе и «Джебхат ан-Нусры»* на территории более чем в 320 квадратных километров в провинции Идлиб. Власти призвали местных жителей покинуть удерживаемые террористами поселения.

24 декабря руководство сирийской армии заявило об освобождении более 40 деревень от боевиков, среди которых оказались и такие стратегически важные локации, как деревня Джарджаназ недалеко от города Маарет-Нууман, который сейчас контролируется боевиками с 2012 года.

В результате более 150 тысяч переселенцев оказались на севере Сирии около границ с Турцией, где находятся лагеря для беженцев. В них не хватает гуманитарной помощи, они также сильно переполнены.

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