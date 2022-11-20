Мир 20 ноября 2022, 08:02 США признали, что Зеленский ими манипулирует Washington Post: Зеленский заставляет США принимать решения, противоречащие их интересам Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский вынуждает Соединенные Штаты принимать решения, противоречащие их национальным интересам. Об этом написал обозреватель Дэвид Игнатиус в The Washington Post.

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <…> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — отметил он.

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По мнению Игнатиуса, администрация президента Джо Байдена балансирует между военной поддержкой Украины и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».

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В конце материала обозреватель призвал Байдена защищать Штаты и не допустить «сползания к ядерному конфликту».

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Зеленский сам не хочет прекращать военные действия на Украине, поскольку банально зарабатывает на этом вместе с «компанией» Байдена. И вопрос, по ее словам, отнюдь не в России.