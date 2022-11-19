Спецоперация 19 ноября 2022, 21:42 Сенатор Ковитиди заявила, что Зеленский зарабатывает на украинском конфликте Сенатор Ковитиди: президент Зеленский не хочет прекращать кровопролитие на Украине

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Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы не хочет мира на Украине, а намерена добиться «затишья» в боевых действиях, являются «переводом стрелок». Таким мнением с РИА «Новости» поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Зеленский сам не хочет прекращать кровопролитие на Украине, поскольку банально зарабатывает на войне вместе с „компанией“ Байдена. И вопрос, поверьте, отнюдь не в России», — отметила парламентарий.

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Ковитиди напомнила о скандале с банкротством биржи криптовалют FTX, который, по ее словам, связан с Зеленским и президентом Штатов Джо Байденом. Через биржу отмывались деньги — американские власти финансировали закупку оружия для Украины, а Зеленский вкладывал их в FTX. Эти данные подтвердили члены Республиканской партии США.

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Сенатор подчеркнула, что данный факт подтверждает — конфликт на Украине является для Зеленского возможностью хорошо заработать. И для него бойцы ВСУ — расходный материал, подытожила политик.

Ранее Зеленский высказался о тяжелой ситуации с энергоснабжением Украины из-за ударов ВС России по энергетическим объектам. Вопрос со светом и теплом особенно остро стоит в Киеве и Одессе.