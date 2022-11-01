США признали, что Иран не поставляет ракеты в Россию | 360°

Мир 01 ноября 2022, 23:24 США признали, что Иран не поставляет ракеты в Россию Пентагон: Белый дом обеспокоен потенциальным поставками ракет из Ирана в Россию РИА "Новости"

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Американское правительство обеспокоено тем, что Иран может продать ракеты России. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил ТАСС.

Кирби добавил, что на практике продажи пока не реализовывались.

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«Мы все еще обеспокоены возможной отправкой в Россию ракет класса „земля — земля“. Хотя мы пока не наблюдаем, чтобы это реализовалось на практике, это беспокоит нас», — сказал представитель Белого дома.

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Политик добавил, что США считает Иран партнером России в конфликте на Украине. Он напомнил, что иранское правительство направило в РФ инструкторов и инженеров.

«Они очень активно вовлечены в поддержку России», — подчеркнул Кирби.

Он заявил, что возможные поставки оружия Ираном для РФ станут нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности и пообещал, что США вместе с ООН придумают дополнительные меры привлечения к ответственности за это.

На этом же брифинге Кирби заявил, что, по мнению американского правительства, у Белоруссии нет заинтересованности в участии в специальной операции РФ на Украине.