США пригрозили странам последствиями за попытки помочь РФ в спецоперации

США готовы возложить последствия на страны, которые попытаются помочь России в рамках спецоперации на Украине. Заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса передало РИА «Новости». При этом он не стал раскрывать детали ответных мер.

«Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (РФ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции… либо попытаются поддержать <...> усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями», — сказал Прайс.

При этом он не стал уточнять, какой именно ответ может ждать эти страны со стороны Вашингтона.

Ранее дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня, которое было посвящено России. В ходе заседания дипломаты обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики. В числе прочего, стороны договорились впредь призывать Китай не оказывать «никакой поддержки» спецоперации РФ на Украине, а также не пытаться помочь России обойти санкции, которые ввели западные страны.