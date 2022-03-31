Дипломаты США и Евросоюза обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики

Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня, которое было посвящено России. В ходе заседания дипломаты обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики. Об этом сказано в совместном заявлении сторон.

Совместное заявление распространил Госдепартамент. Как отмечается, встречасостоялась в Вашингтоне. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд представляла американскую сторону, со стороны ЕС был заместитель генсекретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Как указано в совместном заявлении, стороны поприветствовали координацию между Соединенными Штатами и Евросоюзом в реализации мер экспортного контроля «в ответ на агрессию России». Кроме того, стороны обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с «Большой семерки» (G7) для обеспечения строгого выполнения данных мер.

«Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», — привело РИА «Новости» выдержку из заявления.

Стороны помимо прочего договорились впредь призывать Китай не оказывать «никакой поддержки» спецоперации РФ на Украине, и не пытаться помочь России обойти санкции, которые ввели западные страны.

Дипломаты сторон условились провести новую встречу высокого уровня, которая также будет посвящена России. Она должна состоятся в конце 2022 года.