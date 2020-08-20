США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.

Во время телеэфира ведущий телеканала Fox News задал Помпео вопрос о том, ответят ли Соединенные Штаты России и Китаю санкциями, если они откажутся выполнять санкционный режим в отношении Ирана.

«Совершенно верно», — ответил Помпео на вопрос ведущего. Его слова цитирует РИА «Новости».

По словам госсекретаря, США уже делали это, видя, когда страны нарушали действующие американские санкции.

«Мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН», — заявил Помпео.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начнут вводить дополнительные санкции против Ирана из-за решения Совета безопасности ООН не продлевать оружейное эмбарго против исламской республики.

Совбез ООН 14 августа отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго, которое истекает 18 октября. Такой порядок стал частью иранской ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году.