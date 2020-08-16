США начнут вводить новые санкции против Ирана из-за решения ООН

В пятницу 14 августа Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго, которое истекает 18 октября. Теоретически Иран и сейчас может легально закупать вооружения за рубежом — для этого продавец должен получить разрешение Совбеза ООН. Такой порядок стал частью иранской ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году.

По словам Трампа, решение Совбеза по вопросу продления эмбарго было ожидаемым. И теперь США «будут восстанавливать санкции». «Вы увидите это на следующей неделе», — пообещал Трамп журналистам.

Ранее американский лидер отказался участвовать в онлайн-саммите по Ирану, предложенном Москвой. По словам Трампа, необходимо подождать до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. «Иран очень хочет, чтобы я проиграл», — отметил политик.