Мир 14 апреля 2023, 00:37 США пригрозили России ответными мерами за арест Гершковича Посол Антонов: США пригрозили России ответными мерами за задержание журналиста Гершковича РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США пригрозили России ответными мерами в случае, если журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не будет отпущен на свободу. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат рассказал, что разговаривал по этому поводу с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и пытался в здравом русле объяснить позицию Москвы. Но никакого «практического выхлопа» по итогам встречи не получилось.

Реклама

«Разговор проходил в очень жестком, нелицеприятном плане, все время пыталась мадам меня перебить, не дать изложить российскую позицию. Были предъявлены нам обвинения в незаконном удержании журналиста», — привел детали беседы дипломат.

Антонов сообщил, что объяснил ситуацию и пытался успокоить эмоции, но в итоге американцы пригрозили России ответными мерами.

«Посмотрим, как они будут действовать», — сказал дипломат.

На сегодня, пояснил представитель российского диппредставительства, ощущается нарастающее давление на посольство России в США и на двусторонние учреждения. Явно выражена недоброжелательность к журналистам, которые собираются сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон.

Причем, количество американских журналистов в России и российских в Америке разнится в несколько десятков раз. У американцев, заметил посол, есть хорошее слово «взаимность». Возможно, и России уже пора проявить эту взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже является зоной ответственности спецслужб, а не главы государства. Американского журналиста задержали с поличным.