Общество 13 апреля 2023, 13:23 Арест Гершковича назвали прерогативой спецслужб Пресс-секретарь Песков назвал арест Гершковича прерогативой спецслужб, а не президента РИА «Новости»

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Задержание американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже является зоной ответственности спецслужб, а не президента России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Это не прерогатива президента, данным вопросом занимаются спецслужбы, выполняющие свою работу», — ответил Песков на вопрос о том, согласовывал ли Владимир Путин арест Гершковича.

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Пресс-секретарь напомнил, что американского журналиста задержали с поличным.

Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, журналист занимался сбором сведений, представляющих государственную тайну.

Государственный департамент США заявлял, что Россия незаконно удерживает Гершковича, и отметил, что профильные ведомства начали разработку стратегии по его освобождению.