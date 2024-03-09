Мир 09 марта 2024, 22:30 США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за работы в России Минфин США пообещал ввести санкции против Raiffeisen Bank из-за работы в России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International, если организация продолжит работу в России. Об этом написало издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.

Американское финансовое ведомство предупредило, что если банк продолжит вести бизнес в России, то рискует остаться «отрезанным от финансовой системы США». Этот вопрос обсуждали в Вене с правительством Австрии и руководством банка.

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«По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей», — заявили изданию в финансовом учреждении.

Ранее Австрия долгое время блокировала 12-й пакет антироссийских санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International из реестра «спонсоров войны». Банк попал в «черный список» из-за решения продолжить работу в России.