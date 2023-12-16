Мир 16 декабря 2023, 23:51 Власти Австрии сняли вето с 12 пакета антироссийского пакета санкций ЕС Reuters: Австрия сняла вето с 12 пакета санкций ЕС против России Pxhere

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Австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщило агентство Reuters.

В обмен Австрия заставила Украину исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня «спонсоров войны». Банк включили в черный список за решение продолжить осуществление деятельности в России.

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В начале ноября сообщалось, что австрийская группа Raiffeisen не успеет завершить выход из РФ в 2023 году. Раньше возможной датой этого шага называли 31 декабря.

Согласно данным Financial Times, в 2022 году на Райффайзенбанк в России пришлось до 50% переводов за рубеж. Этот банк был одним из немногих финансовых учреждений, которое продолжило работать с российскими клиентами по переводам за границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что у западных компаний не будет возможности «свободного выхода» из России. Бизнес недружественных государств покинет страну на особых условиях.