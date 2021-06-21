Ученый рассказал о деталях расследования возникновения коронавируса

Расследователи истоков пандемии коронавируса объединились в международную группу под названием DRASTIC. Сейчас ее участниками являются 25 человек, рассказал автор научной статьи о происхождении коронавируса, создатель компании по генной терапии Youthereum Genetics Юрий Дейгин.

В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что в состав группы входят специалисты из КНР, США, Италии, Австралии и других стран. В группе есть участники, которые до сих пор не раскрыли своих имен.

Основные факты, которые касаются лабораторной утечки коронавируса нового типа, были добыты именно членами DRASTIC. Они смогли установить, что в сентябре 2019 года Институт вирусологии в Ухане удалил базу геномов своих вирусов. Также им стало известно, что самый генетически близкий к SАRS-CoV-2 образец вируса был в коллекции директора института Ши Чжэнли начиная с 2013 года, а его геном был секвенирован еще в 2018-м.

Кроме того, участники DRASTIC нашли две диссертации от 2013 и 2016 годов, в которых была описана похожая на COVID-19 болезнь, которой заразились шахтеры в Юньнане в 2012 году.

Говоря о том, на какой стадии сейчас находится расследование группы истоков коронавируса, Дейгин отметил, что, по его мнению, DRASTIC «где-то в середине футбольного матча».

«Пока неплохо ведем в счете, но у меня есть интуитивное чувство, что мы еще далеки от окончательной разгадки. Ведь жизнь, как и спорт, полна сюрпризов», — отметил Дейгин.

Найден способ ускорить процесс выздоровления после заражения коронавирусом. Один из действенных методов — использование ингалятора от астмы. По данным ученых из Оксфордского университета, процесс восстановления во время ковида ускоряется при употреблении будесонида — лекарственного средства, применяемого при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие. Также благодаря будесониду пациенты выздоравливали в среднем на три дня быстрее. Но эти выводы основаны только на промежуточных результатах, поэтому сейчас проводится полный анализ для осознания всей пользы такого лечения.