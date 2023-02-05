Мир 05 февраля 2023, 20:28 США пригрозили Китаю санкциями за полет аэростата Министр транспорта США Буттиджич: Китай получит ответ за нарушение воздушного пространства РИА «Новости»

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Власти США посчитали нарушением воздушного пространства полет китайского аэростата над своей территорией. Поэтому сейчас идет подготовка ответного шага на произошедшие события. Об этом в эфире телеканала CNN заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.

Он не исключил, что против Китая введут новые санкционные ограничения за нарушение суверенитета США.

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«Неприемлемо, что Китай направил этот объект в наше воздушное пространство», — добавил министр.

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Буттиджич пояснил, что сбить аэростат сразу после обнаружения военные не могли. Обломки воздушного зонда могли разлететься на достаточно большое расстояние и навредить жителям.

Кроме того, полет аэростата проходил выше уровня полета самолетов, поэтому разрушение зонда несло большие риски. Военные дождались, пока аэростат окажется в безопасной зоне, чтобы его сбить.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что аэростат был гражданским и предназначался для сбора данных о погоде, но из-за сильного ветра он отклонился от заданного курса.

По оценке экспертов, опрошенных изданием The Financial Times, случай с китайским аэростатам свел на нет все достижения переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина, которые они провели на Бали на саммите G20 в ноябре прошлого года.

Мнения источников в администрациях мировых лидеров разделились. Представитель Белого дома заявил, что запуском аэростата Китай полностью подорвал попытки США наладить двустороннее взаимодействие. Но он также не исключил, что Си Цзиньпин мог знать о целях аэростата.

Китайский дипломат отметил, что если бы не влетевший в воздушное пространство США зонд, то отношения между странами все равно бы испортились на фоне визита на Тайвань нового спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Но аэростат усложнил отношения не так сильно.

Американские военные сбили аэростат около побережья Южной Каролины по указанию президента Джо Байдена в минувшую субботу, 4 февраля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что аппарат нарушил воздушное пространство с разведывательной миссией.