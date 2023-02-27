27 февраля 2023, 07:55
США приблизились к «национальному разводу» — конгрессмен
Представитель конгресса Грин предупредила о риске гражданской войны в США
В США может произойти гражданская война, и республиканские штаты отсоединятся от демократических. Страна приблизилась к «национальному разводу», заявила в Twitter член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится», — предупредила она.
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Тейлор Грин обвинила администрацию президента США и весь политический мир в оторванности от рядовых американцев. Она назвала необходимыми оптимизацию федерального правительства, а также разделение штаты на республиканские и демократические.
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Бывший советник экс-президента Франции Анри Гено ранее призвал прекратить военную помощь Украине и разжигание конфликта, закрыть киевскому режиму путь в НАТО и Евросоюз. Он предупредил западные страны об опасности самоуничтожения в противостоянии с Россией.
США
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