Мир 27 февраля 2023, 07:55 США приблизились к «национальному разводу» — конгрессмен Представитель конгресса Грин предупредила о риске гражданской войны в США РИА «Новости»

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В США может произойти гражданская война, и республиканские штаты отсоединятся от демократических. Страна приблизилась к «национальному разводу», заявила в Twitter член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится», — предупредила она.

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Тейлор Грин обвинила администрацию президента США и весь политический мир в оторванности от рядовых американцев. Она назвала необходимыми оптимизацию федерального правительства, а также разделение штаты на республиканские и демократические.

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Бывший советник экс-президента Франции Анри Гено ранее призвал прекратить военную помощь Украине и разжигание конфликта, закрыть киевскому режиму путь в НАТО и Евросоюз. Он предупредил западные страны об опасности самоуничтожения в противостоянии с Россией.