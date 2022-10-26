Мир 26 октября 2022, 22:08 США превратили Украину в поле битвы с Россией — Антонов Посол РФ Антонов: США все больше вовлекаются в конфликт на Украине Pxhere

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Соединенные Штаты все больше вовлекаются в украинский конфликт. Они превратили территорию страны в поле битвы с Россией, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов для Newsweek.

Он прокомментировал высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск Штатов о том, что они готовы «моментально» примкнуть к боям на стороне киевского режима в случае поступления такого приказа.

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Посол России отметил, что прямое участие американских Вооруженных сил в конфликте на Украине привело бы «к катастрофическим последствиям». Дипломат подчеркнул, что дальнейшее нагнетание напряженности не отвечает интересам США.

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«Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США», — высказался Антонов.

Он заверил, что Россия не будет мириться с нарастанием военных угроз со стороны западных государств на своих границах.

Сегодня президент Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что конфликтный потенциал в мире на данный момент сохраняется на очень высоком уровне. Он также предупредил об опасности действующего на украинских территориях черного рынка оружия, сообщил RT.