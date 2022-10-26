Путин заявил о высоком потенциале мировых конфликтов | 360°

Мир 26 октября 2022, 15:23 Путин заявил о высоком потенциале мировых конфликтов Президент России Путин: конфликтный потенциал в мире остался очень высоким РИА "Новости"

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Конфликтный потенциал в мире на данный момент сохраняется на очень высоком уровне. Об этом на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Потенциал конфликта как в мире, так и на региональном уровне остается очень высоким. Для коллективной безопасности возникают новые вызовы и риски», — отметил российский лидер.

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Путин подчеркнул, что в последнее время серьезно обострилось геополитическое противостояние на глобальном уровне. Современный мир на глазах становится многополярным, однако некоторые страны желают сохранить свое первенство любой ценой.

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«Они задействуют широкий спектр средств и методов — информационных, экономических, военных и политических, вводят односторонние санкции и ломают механизмы стратегической безопасности и стабильности», — добавил глава государства.

Также Путин заявил, что руководство США использует Украину в роли тарана против России, накачивая ее вооружением, несмотря на публичные призывы киевского режима получить ядерное оружие.