Мир 13 декабря 2022, 19:17 США превратили работу дипсотрудников в инструмент оказания давления на Россию Замглавы МИД Рябков: Россия ответит на шаги США против дипломатов по принципу «око за око» freepik

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США превратили деятельность дипломатических сотрудников в инструмент оказания давления на Россию. Такое мнение во вторник, 13 декабря, выразил заместитель главы министерства иностранных дел страны Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

По его словам, Россия неоднократно предлагала сделать шаг для урегулирования этого вопроса. Власти Соединенных Штатов настаивали на своем. Стабилизировать ситуацию можно было еще в прошлом году, отметил дипломат.

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«Они превратили работу дипломатических сотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент какого-то политического давления на нас», — сказал он.

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Группа российских дипломатов вынуждена покинуть Штаты в начале следующего года. Он пояснил, что власти США ввели абсолютно немотивированный и необъяснимый трехлетний лимит пребывания сотрудников в командировке

«Они навязывают свои правила игры в этой сфере», — высказался дипломат.

Рябков подчеркнул, что страна выполнил предписания американской администрации. Россия ответит на это по принципу «око за око», необязательно симметрично, добавил он.

Россия и США продолжат консультации по «вопросам-раздражителям» в 2023 году, также рассказал Рябков.