Власть 13 декабря 2022, 18:46 Россия и США продолжат консультации по «вопросам-раздражителям» МИД РФ сообщило о продолжении консультаций с США по «вопросам-раздражителям» в 2023 году

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Россия и Соединенные Штаты планируют продолжить консультации по «вопросам-раздражителям» в 2023 году. Об этом рассказал заместитель главы министерства иностранных дел страны Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

«Намерение есть, конкретных сроков, дат тем более и договоренностей по месту пока мы не имеем. Но преждевременно: это все уже [состоится] в следующем году», — пояснил он.

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Дипломат подтвердил встречу между Москвой и Вашингтоном в Стамбуле на уровне директоров профильных департаментов. Темой для обсуждения стали «раздражители» в системе двусторонних отношений. Рябков подчеркнул, что эта встреча не является сигналом к возобновлению позитивных отношений со Штатами по важнейшим вопросам.

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Замглавы российского МИД уже говорил, что Россия вступит в переговоры с США о гарантиях безопасности, если американские чиновники проявят здравомыслие, которое пока не наблюдается. Рябков добавил, что отношения между государства находятся на крайне низком уровне из-за антироссийских настроений со стороны Соединенных Штатов.