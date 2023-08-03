Мир 03 августа 2023, 02:54 США предупредили в Китае о риске самоуничтожения SCMP: культурно-политическая война может разорвать США изнутри Freepik

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Внутриполитическая обстановка в США и некорректная оценка Китая обрекают страну на самоуничтожение. Таким мнением поделился обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.

«Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха», — написал он.

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По словам журналистам, власти США потеряли уважение к гражданам страны, поэтому некогда великая демократия «скатывается в пропасть гражданской войны». К тому же неспособность относиться к Китаю как к равноправному партнеру подталкивает конкуренцию великих держав ближе к «горячей войне».

Чанг также считает, что на отношения Вашингтона и Пекина повлияют и выборы президента США в следующем году. Желание партий республиканцев и демократов «перехитрить друг друга» в противостоянии с Китаем приведут к безрассудному соперничеству.

Ранее министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что прямой конфликт США и КНР может обернутся катастрофическими последствиями.