Мир 27 июля 2023, 07:58 Китайские СМИ заявили, что страна стала сильнее и сможет ответить на угрозы США Global Times: мощь Китая выросла, и он сможет ответить на агрессию США Freepik

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КНР при необходимости сможет ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале китайского таблоида Global Times.

Авторы отметили, что если Китай извлек уроки из Корейской войны, которая обернулась «крупнейшим в истории поражением американской армии», то США ничему не научились и продолжают подталкивать мир к кризису. Однако разница между современностью и эпохой Корейской войны (1950–1953 годы) в том, что мощь Китая значительно возросла, подчеркнули журналисты.

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«Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», — предупредило СМИ.

Ранее министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что прямой конфликт США и КНР может иметь катастрофические последствия. При этом российский социолог Алексей Филиппов в беседе с журналистами предположил, что конфликт, если он все-таки произойдет, будет носить локальный характер.