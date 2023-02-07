Мир 07 февраля 2023, 00:31 Кормить историями про страшную Россию долго не получится. Между Западом и Украиной наметился разлад Политолог Макеева: Украина стала инструментом в руках Запада для ослабления России РИА «Новости»

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Все чаще в СМИ просачиваются свидетельства о разладе Запада и Украины. Европейцы устали от украинской повестки и выступают за «мир любой ценой». А украинцы перестают верить в искренность заявлений партнеров о «скорой победе». И даже попытка западных стран спрятать эти настроения за поставками танков и «единством» не может вселить уверенность в ВСУ. По мнению политолога Натальи Макеевой, коллективный Запад во главе с США совершенно не волнует судьба украинского народа: страна с самого начала была лишь инструментом в борьбе за ослабление России.

Украинцы не верят Западу, а Запад устал от Украины

Украинское издание «Политика страны» опубликовало интервью с командиром ВСУ. Он заявил, что не верит в искренность заявлений западных стран о том, что их цель — победа Украины.

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Социологическая служба Euroskopi опубликовала результаты опросов в европейских странах по поводу украинского конфликта. По их данным, 60% немцев и австрийцев готовы поддержать территориальные уступки Украины в обмен на мир. Такое же мнение выразили большинство греков, испанцев и итальянцев. В Польше положительно ответили 42% респондентов.

Сторонников мира любой ценой в Европе около 33%. А победы Украины ждут лишь 22% опрошенных.

Европейцев лишили главного — комфорта

Люди начинают уставать от украинского вопроса, считает политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. К тому же, европейцы из-за всей этой ситуации постепенно лишаются главной идеи в жизни — комфорта.

«Для современного западного человека главная идея — это комфорт. Другой идеи существования у него нет. Они уже порвали со своими историческими корнями, семья тоже под большим вопросом. Там этот культ трансгендеров и ЛГБТ. Комфорт — это самое главное в жизни подавляющего, практически абсолютного большинства населения Запада. И тут им говорят: „Ребята, смотрите, там вот Россия, она куда-то напала“», — сказала Макеева.

Ну, допустим, какое-то время людей еще можно убеждать, что это действительно так. И что они терпят лишения ради того, чтобы обуздать Россию. Но время идет, они видят, что Россия как стояла, так и стоит Наталья Макеева политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз

По мнению политолога, бесконечно мучить людей и кормить их историями про страшную Россию не получится. Поэтому все больше европейских стран задумываются: «Зачем нам все это?»

Заигрывания Запада с Украиной подходят к концу

Таким же вопросом задаются и украинские мобилизованные. Солдатам пора взять ситуацию в свои руки и начать делать шаги в сторону окончания конфликта, считает эксперт Ассоциации военных политологов заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Не оголтелым военным надо подумать, как жить завтра, а завтра надо строить новое общество в новых условиях, с новыми людьми. Наверное, это должно быть движущим мотивом для тех, кто понимает, что те заигрывания Запада с Украиной, когда они сражаются до последнего украинца, уже подходят к концу. Надо думать своим умом, как в сложившейся ситуации перейти к миру. Найти способы противодействовать Западу, который хочет продолжения конфликта», — считает собеседник «360».

РИА «Новости»

Единственный вариант — сдаться

Один из выходов для украинских ребят, которые не хотят сражаться и поддерживать нацистский режим, — сдаться в плен, считает Наталья Макеева.

«На мой взгляд, чтобы спасти себя, единственный вариант — это просто сдаться. Всем известно, что в России с пленными обращаются очень хорошо, точно не стоит ничего опасаться людям, которые просто выйдут и сдадутся», — уверена эксперт.

Лучше всего выходить целыми подразделениями, чтобы в дезертирстве не обвинили отдельного человека.

Такого же мнения придерживается и Андрей Кошкин. Он напомнил о словах российского президента, который в начале спецоперации обратился к украинским военным, призывая их взять власть в свои руки.

«Пусть они поступят, как просят Москалькову (российский омбудсмен — прим. ред.) жены, сестры, матери — они просят не отпускать военнопленных из России, просят оставить их у нас, иначе их сразу же пошлют опять на линию боевого соприкосновения», — сказал Кошкин.

Судьба Украины их не волнует

Единство Запада и Украины под угрозой. Это ощущают как участники конфликта, так и сторонние наблюдатели. По мнению Макеевой, оно было сомнительным с самого начала.

«Дело в том, что Запад, строго говоря, не столько поставляет Украине оружие, сколько саму Украину во всей совокупности используют в борьбе за ослабление России, причем до последнего украинца. Коллективный Запад во главе с США не волнует совершенно судьба Украины, как, по большому счету, их не волнует судьба никакого другого народа», — заключила политолог.