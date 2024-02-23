Мир 23 февраля 2024, 21:33 США предупредили работающие в России компании о рисках Госдеп США: ведение бизнеса в России сопряжено с серьезными рисками Unsplash

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Ведение бизнеса на территории России сопряжено с серьезными финансовыми, юридическими и репутационными рисками. Предупреждение выпустили Госдеп, Минфин, Минторг и Минтруд США.

В качестве одной из причин американские власти назвали российское законодательство, принятое в начале украинского конфликта.

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«Указ, изданный президентом [Владимиром] Путиным 3 марта 2023 года, позволяет российскому правительству приостанавливать действие прав акционеров», — отметили в Госдепе.

По его данным, документ фактически создает сценарий «частичной национализации».

Минторг США ввел экспортные ограничения против 63 российских и 30 иностранных компаний. Под санкции попали предприятия из Турции, Киргизии, ОАЭ, Индии, Южной Кореи и Китая. Американцы обвинили компании в том, что они якобы содействовали военно-промышленному комплексу России.