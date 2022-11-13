Мир 13 ноября 2022, 21:49 США предупредили о риске превратиться в посмешище Global Times: США станут посмешищем из-за снижения доверия к политологам Pxhere

Читать 360tv в

США могут превратиться в посмешище из-за своих политологов, которые пренебрегают истиной, чтобы угодить политической корректности. Такими выводами поделилась газета Global Times.

«Те, кто когда-то был на вершине славы, однажды могут стать посмешищем. США стоит задуматься об этом», — написал автор статьи.

Реклама

Эксперта Джона Миршаймера подвергли критике за то, что он обвинил в украинском кризисе Соединенные Штаты и НАТО. А эта позиция сильно отличается от мнения американских властей, говорится в материале.

Реклама

«Другими словами, в США нет места для дискуссий о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте, в единственным виновником должна быть Россия», — отметил обозреватель.

Вот только Земля не вращается вокруг мнения политиков и ученых США, а ни одна теория не может повлиять на развитие человечества, резюмировал автор публикации.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что правительство США спровоцировало конфликт на Украине ради собственной цели. По ее мнению, администрация Джо Байдена давно хочет нарушить экономические связи России и Европы.