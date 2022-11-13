13 ноября 2022, 13:02
Главную глупость США в отношениях с Россией назвали в Германии
Депутат бундестага Вагенкнехт: США нужно сдерживание России и КНР, а не партнерство
Американское правительство спровоцировало конфликт на Украине ради собственной цели сделать США флагманским государством на мировой арене. Они допустили ошибку, поставив на сдерживание России и Китая, а не партнерские отношения. Об этом в своем YouTube-канале сообщила депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт.
«Главная глупость США в том, что они заинтересованы в жестком сдерживании России и Китая, а не в партнерстве с ними», — заявила он.
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Депутат считает, что нынешнее руководство США решает давно поставленную задачу нарушить экономические связи России и Европы.
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«Антироссийские санкции привели к подорожанию энергии. Так решил сам Запад, а не Путин. Европа на себе испытала все экономические ограничения. Правда заключается в том, что у США занозой сидело сотрудничество России и Европы еще с 70-х годов», — добавила Вагенкнехт.
Ранее представитель бундестага заявила, что поведение Запада в ситуации на Украине является позорным. Она отметила, что давно следовало посадить обе стороны за стол переговоров, но вместо этого Украину до сих пор накачивают передовыми видами вооружений.
Германия
США
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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