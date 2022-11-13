Мир 13 ноября 2022, 13:02 Главную глупость США в отношениях с Россией назвали в Германии Депутат бундестага Вагенкнехт: США нужно сдерживание России и КНР, а не партнерство РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американское правительство спровоцировало конфликт на Украине ради собственной цели сделать США флагманским государством на мировой арене. Они допустили ошибку, поставив на сдерживание России и Китая, а не партнерские отношения. Об этом в своем YouTube-канале сообщила депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт.

«Главная глупость США в том, что они заинтересованы в жестком сдерживании России и Китая, а не в партнерстве с ними», — заявила он.

Реклама

Депутат считает, что нынешнее руководство США решает давно поставленную задачу нарушить экономические связи России и Европы.

Реклама

«Антироссийские санкции привели к подорожанию энергии. Так решил сам Запад, а не Путин. Европа на себе испытала все экономические ограничения. Правда заключается в том, что у США занозой сидело сотрудничество России и Европы еще с 70-х годов», — добавила Вагенкнехт.

Ранее представитель бундестага заявила, что поведение Запада в ситуации на Украине является позорным. Она отметила, что давно следовало посадить обе стороны за стол переговоров, но вместо этого Украину до сих пор накачивают передовыми видами вооружений.