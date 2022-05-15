США предупредили о риске банкротства из-за помощи Украине

Предоставляемая Украине финансовая помощь может обернуться для США банкротством. Об этом заявила конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл.

«Ранее я проголосовала за существенные пакеты помощи Украине. <…> Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 миллиардов долларов у американских семей и отправить их за границу, не представляя, как они будут израсходованы», — написала Херрелл в соцсети.

Она подчеркнула, что парламентарии работают не для того, чтобы заработанные американцами деньги тратились на другом конце света. Конгрессвумен напомнила, что в США растет инфляция, а также увеличивается стоимость газа. Ситуацию усугубляет смертность среди населения из-за опиоидной эпидемии.

«Мы должны решить эти серьезные проблемы у нас дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов», — заявила Херрелл.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол высказался против успеха Украины ценой банкротства США. Перед этим он заблокировал законопроект о предоставлении украинским властям помощи на 40 миллиардов долларов.