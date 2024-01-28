Мир 28 января 2024, 11:08 США предупредили о приближении экономики «к краю обрыва» Глава JPMorgan Даймон заявил о движении экономики США к обвалу из-за госдолга CNP/AdMedia/globallookpress

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Большой госдолг США может привести экономику страны к краху. Об этом телеканалу Fox Business заявил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон.

Он прокомментировал слова экс-спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана о кризисе, который возникнет в государстве из-за огромного госдолга.

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«Это обрыв, и мы видим этот обрыв», — указал Даймон.

Глава банка предупредил, что американская экономика столкнется с катастрофой примерно через 10 лет. По его словам, страна мчится к краю обрыва «со скоростью 60 миль в час».

Ранее аналитики Росконгресса назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Специалисты предположили, что объемы американской задолженности могут дестабилизировать глобальную финансовую систему.

Экономисты рассказали, что Белый дом не сумеет расплатиться, так как это невозможно сделать при имеющемся соотношении темпов роста государственного долга, его размера и доходов бюджета.