Мир 05 января 2023, 03:38 США предрекли три главные угрозы в 2023 году Конфликтолог Старс предупредил США о риске войны с Россией или Китаем Pixabay

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Директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс назвал три главные внешнеполитических угрозы для США в 2023 году. Своими прогнозами он поделился в статье для издания The Hill.

Первое место в списке занял риск войны между США и Россией или Китаем. Вооруженное противостояние возможно даже с обеими державами сразу.

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«Эта угроза затмила применение оружия массового поражения против США», — написал Старс.

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На второе место в перечне угроз аналитик поставил сразу пять регионов, ситуация в которых может привести к применению ядерного оружия. Речь идет о Корее, Израиле, Иране, Индии и Пакистане. Также Старс не исключил американо-китайскую конфронтацию в Южно-Китайском море.

Замкнула список угроза распространения ядерного оружия и последствия других факторов, например, изменение климата. По словам конфликтолога, сейчас все большую роль приобретают последствия изменения климата и других моментов, связанных с окружающей средой.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал Украину, Тайвань и Корейский полуостров местами, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих мировых держав.