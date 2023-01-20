Мир 20 января 2023, 01:46 Минфин США перешел к чрезвычайным мерам для избежания дефолта Unsplash

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Министерство финансов США начало использовать чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Причиной стало достижение максимального размера госдолга, сообщила глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен. Она отправила письмо членам Конгресса США.

«Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые Минфин США начал принимать сегодня», — написала Йеллен.

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По закону госдолг США не должен быть больше 31,4 триллиона долларов. Ранее ведомство предупреждало, что превышение потолка произойдет 19 января 2023 года.

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Как отметила министр, сейчас наблюдается значительная неопределенность, касающаяся того, как долго удастся использовать чрезвычайные меры. Она призвала членов Конгресса незамедлительно действовать, то есть одобрить повышение максимального уровня госдолга или приостановить его действие.

Глава ведомства пояснила, что принять решение необходимо, чтобы сохранить доверие к США и их кредитоспособности. Принятые меры включают в себя отказ от некоторых категорий расходов бюджета.