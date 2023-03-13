Мир 13 марта 2023, 15:51 США предрекли кризис, сравнимый с Великой депрессией Депутат Аксаков предупредил о сравнимом с Великой депрессией кризисе, который грозит США РИА «Новости»

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Финансовый кризис серьезнее Великой депрессии может накрыть США, если не принять жестких мер для реанимации рухнувших банков. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

«Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис», — отметил депутат Госдумы

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По его словам, грядущий кризис сопоставим с периодами Великой депрессии, а может быть, окажется еще более глубоким.

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Аксаков пояснил, что американские власти слишком увлеклись конфликтом на Украине, забыв о своих внутренних проблемах. По его словам, транши ВСУ ничем не обеспечены. Депутат предрек крах финансовой архитектуре, которую США воздвигли после Второй мировой войны.

Ранее начало новой Великой депрессии в США допустил бывший президент страны Дональд Трамп.