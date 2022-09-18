США предрекли катастрофу из-за президентства Байдена | 360°

Мир 18 сентября 2022, 10:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США предрекли катастрофу из-за президентства Байдена Журналист The Washington Times Чамли предупредила о катастрофе для США при Байдене White House

Читать 360tv в

США грозит масштабная катастрофа из-за политики, проводимой администрацией президента Джо Байдена. Об этом для газеты The Washington Times написала колумнист Шерил Чамли.

Подобного мнения придерживаются около половины партии республиканцев и почти треть демократов.

Реклама

«Байден не сдержал своих предвыборных ожиданий, страна разъединена. Проводимая его администрацией политика привела к резкому повышению стоимости бензина, а инфляция выросла до десятилетнего максимума», — написала журналист.

Реклама

Чамли отметила, что представители Демократической партии относятся с презрением к американцам и их патриотическим чувствам.

«Уже начали открыто говорить о том, о чем раньше только перешептывались. При нынешнем руководстве Белого дома подозрение в этом стало еще уродливее», — заключила журналист.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин заявил «360», что после прошедших в 2020 году президентских выборов раскол в американском обществе только усилился.

Он отметил, что Байден воспринимает сторонников бывшего президента Дональда Трампа как экстремистов и фашистов, не признающих некие идеалы демократии.

Некоторые американские СМИ придерживаются мнения, что Байден не доживет до второго президентского срока, писало издание «Утро.ру».

0 0 0 0 0 0