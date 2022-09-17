Раскол в американском обществе: возможна ли новая гражданская война | 360°

Мир 17 сентября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber Верховный разделитель. Действия Байдена могут спровоцировать гражданскую войну в Америке Американист Домрин: Джо Байден раскалывает общество Источник фото: unsplash

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Американцы готовятся к новой гражданской войне, скупая оружие и бункеры. На фоне этого в США фиксируют рост жестоких преступлений. Власти призывают президента Джо Байдена принять меры для борьбы с криминалом. По мнению политологов, вместо этого американский лидер еще больше раскалывает общество и борется с трампистами.

Жители США опасаются возможного столкновения и раскола общества. Согласно опросу YouGov, более 40% американцев не исключают начала гражданской войны в следующем десятилетии. Колумнист издания The Guardian Арва Махдави отметила, что по американскому телевидению обсуждают перспективы начала столкновений в США.

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Но американцы не просто опасаются начала гражданской войны, а полноценно готовятся к ней и даже скупают оружие. Автор отметила, что в США зафиксировали рост продаж вооружения. В прошлом году жители Штатов купили почти 20 миллионов продукции. А богатые американцы раскошеливаются на бункеры «Судного дня» с забитыми едой кладовыми и роскошными удобствами.

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Источник фото: unsplash

В США фиксируют также рост преступлений, совершенных с особой жестокостью. По данным USA Today, в стране увеличилось количество ограблений и нападений при отягчающих обстоятельствах. На прошлой неделе в штате Огайо ученик старшей школы напал на учителя и нанес ему увечья, писал сайт wect.com. В Бостоне средь бела дня недалеко от католической академии американец получил ранение в ходе нападения. Полиция начала поиски подозреваемого, писал сайт boston.com.

Сенаторы-республиканцы штата Теннесси окрестили происходящие эпидемией преступности и призвали президента США Джо Байдена принять меры. Политики напомнили о недавних шокирующих убийствах в Мемфисе, писал портал governing.com.

Демократы раскололи общество

Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин объяснил «360», что с 2020 года после выборов президента в американском обществе усилился раскол. Он напомнил, что Байден считает сторонников бывшего президента США Дональда Трампа фашистами и экстремистами, которые не признают демократию. Специалист отметил, что это говорит о желании демократов держаться за власть и не отдавать ее республиканцам.

«В США появился термин для Байдена — divider-in -chief ( прим. автора: верховный разделитель по аналогии с верховным главнокомандующим). Это тот человек, который не протягивает руку голосовавшим против него, а, наоборот, называет их внутренними террористами», — рассказал Домрин.

К напряжению в обществе также привела экономическая ситуация. Инфляция в США составляет 8-9%, и это вызывает недовольство у американцев. Они готовы устроить забастовку или же отказываются работать из офиса. Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков рассказал «360», что жители Штатов чувствуют, как углубляется кризис. Нестабильность грозит перейти из экономической сферы в социальную.

«Граждане сомневаются в состоятельности американского управления, в том, что власти США смогут адекватно реагировать [на вызовы]. Они не исключают, что социальные волнения приведут к гражданской войне», — рассказал Волчков.

Источник фото: unsplash

Но вместо того, чтобы пытаться справиться с экономическими сложностями, демократы делают все, чтобы не уйти из Белого дома и не отдать республиканцам их место. По словам Домрина, сейчас им важно запугать американское общество долгими тюремными сроками, как это было с теми, кто штурмовал в январе 2021 года Капитолий. Специалист уверен, что сами демократы провоцируют гражданскую войну.

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