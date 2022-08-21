США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом

США уже в текущем году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. Об этом предупредили авторы материала Business Insider.

В публикации указано, что за неделю общий объем добычи газа на внутреннем рынке снизился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня, который составлял 2,76 миллиарда кубометров.

На сегодня запасы газа в США на 10% ниже традиционного уровня. Это обусловлено жаркой погодой, поскольку из-за высокой температуры на улице энергию приходится тратить на охлаждение воздуха в помещениях.

Однако европейские покупатели готовы платить за природный газ в семь раз больше его стоимости в Штатах. Азиатские покупатели также увеличили закупки газа, поскольку ожидают массового спроса со стороны Европы.

Издание отметило, что до старта отопительного сезона в США осталось лишь два с половиной месяца.

В связи с нехваткой российского газа в тяжелом положении оказалась немецкая экономика. Польский экономист Бартош Бартчак отметил, что в будущем кризис способен поглотить страну.