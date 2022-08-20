Германии предрекли экономический крах

Немецкая экономика находится в тяжелом положении в связи с нехваткой российского газа, а в будущем кризис способен поглотить страну. Об этом в колонке для журнала Niezalezna.pl написал польский экономист Бартош Бартчак.

По его словам, отказ Евросоюза от российского газа принесет самые большие проблемы именно Германии.

«Немцы оказались в ловушке, теперь их судьба определяют только интересы США и Китая. В такой ситуации экономическую мощь Германии ждет крах», — написал Бартчак.

Экономист заявил, что сложившаяся ситуация может стать шансом для экономического рывка Польши.

«У нас есть современное производство, так геополитическая ситуация стала прекрасной возможностью для Польши вырваться в лидеры. Такой же шанс использовала Южная Корея во время Холодной войны», — добавил он.

Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что рекордная инфляция и высокие цены на энергоносители не позволят немцам пережить предстоящую зиму.