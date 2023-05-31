Мир 31 мая 2023, 21:25 США предоставят Украине новый пакет военной помощи Координатор Кирби: США в новом пакете передадут Украине снаряды для HIMARS и Patriot РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме. В него войдут боеприпасы для ЗРК систем Patriot и РСЗО HIMARS.

«Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы», — заявил Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что военная помощь выделяется из наличия Пентагона, в нее также войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.

В Twitter ранее поднялась волна недовольства из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о России. Он в очередной раз обвинил РФ в угрозе «свободе и цивилизации» в мире. Однако пользователи соцсети заявили, что это Украина и Запад виноваты в развязывании конфликта. От Зеленского потребовали прекратить клянчить у американцев деньги.