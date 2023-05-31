Мир 31 мая 2023, 08:34 «Хватит требовать американских денег!» Пользователи Twitter возненавидели Зеленского после заявления о России Пользователи Twitter заявили о ненависти к президенту Зеленскому после его слов о России Flickr

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Пользователи платформы Twitter выступили с критикой очередного высказывания украинского президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Украине нужны поставки ПВО западного производства для противодействия Российской Федерации.

«Сейчас, на Украине, на нашей земле, в нашем небе, решается, сохранят ли свобода и цивилизация мировое лидерство в этом столетии. Это решается нами вместе с США, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами», — написал политик в Twitter.

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Он поблагодарил всех, кто помогает Украине. По его словам, киевский режим продолжает настаивать на переговорах с Западом на том, чтобы сделать противовоздушную оборону страны «максимально эффективной».

Однако пользователи платформы не оценили высказываний Зеленского. Например, человек под ником Geopolitical Health напомнил, что если бы Украина не терроризировала на своей территории восемь лет этнических русских, то сейчас конфликта бы не было. По его мнению, это киевский режим вместе с западными спонсорами настоял на боевых действиях против России.

«Хватит требовать американских денег!» — заявил les deplorable.

По словам этого пользователя, именно украинский президент несет ответственность «за весь хаос». Paul A. Szypula написал, что «на Украине полно нацистов». По его мнению, большинство украинцев ненавидят Зеленского за то, что он стал миллиардером за счет кражи денег с налогов обычных людей.

«Ты — мошенник, которому следует предъявить обвинение по международному праву», — заключил пользователь Jason D. Lahra.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм сказал, что Владимир Зеленский раскрыл ему план контрнаступления ВСУ. Представитель США уточнил, что операция может начаться уже в ближайшие дни.