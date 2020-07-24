США предложили РФ создать линию связи для безопасности в космосе

Соединенные Штаты предложили России создать линию связи по космосу. Это поможет избежать различных конфликтов.

Об этом заявил помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд на брифинге, пишут РИА «Новости».

«У нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание», — пояснил Форд.

По его словам, этот вопрос обсудят на предстоящей российско-американской встрече в Вене. В качестве аргумента Госдеп США заявил, что Россия якобы в последнее время делает на орбите «странные и опасные вещи».

Помощник госсекретаря также сообщил, что США считают предложения России и Китая о контроле над вооружениями в космосе трудноосуществимыми. Поскольку ему проблематично дать определение, а отследить его использование нереально.

Ранее стало известно, что Россия и США встретятся в Австрии для обсуждения вопросов по контролю ядерных вооружений. Среди прочего будет также обсуждаться тема о безопасности в космосе.