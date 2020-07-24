Россия и США встретятся в Австрии для обсуждения контроля над ядерным оружием

Российско-американские консультации по контролю над вооружениями состоятся с 28 по 30 июля в Вене. Днем ранее страны обсудят вопросы безопасности в космосе.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, пишет ТАСС.

«Делегация США <…> отправится в Вену, в Австрию, для участия во встрече рабочей группы США и России с 28 по 30 июля. Во время этих встреч представители будут обсуждать вопросы ядерной доктрины и боеголовок, а также прозрачности и верификации в рамках инициативы США по трехстороннему контролю над вооружениями (с участием Китая — прим. ред.)», — говорится в документе.

Отмечается, что со стороны США будут присутствовать представители Министерства обороны, Госдепартамента и Министерства энергетики, а также сотрудники Совета национальной безопасности. В пресс-службе добавили, что одновременно с этим делегации двух стран обменяются мнениями по вопросу безопасности в космическом пространстве.

Ранее стало известно, что Китай не планирует подключаться к двусторонним переговорам России и США по ядерному оружию. Однако Штаты всячески стараются привлечь Пекин к обсуждениям. На днях Госдеп США выслал Китаю очередное приглашение.